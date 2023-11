Bologna, Thiago Motta: "Immobile? Resta un gran calciatore, lo ritengo..."

Alla vigilia di Bologna - Lazio, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani sera. Tra le varie risposte, una in particolare su Ciro Immobile. Queste le parole del tecnico: “Immobile per me resta un grande calciatore. Anche se non ho avuto modo di seguire da vicino le sue ultime vicende personali, so che ha avuto alti e bassi e infortuni, però io lo ritengo un ottimo attaccante: è dinamico, sa attaccare la profondità e fa gol. Se domani gioca noi dovremo essere bravi a limitare tutti i suoi punti di forza. Con lui ho giocato in Nazionale e ha questa grande capacità di attaccare con continuità la profondità”.