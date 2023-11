Bologna, Thiago Motta: "Non temo la Lazio. Sappiamo come metterli in difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna - Lazio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa presente:

"Beukema? Sta bene, oggi si è allenato con il gruppo, potrà partecipare domani. In questi due giorni facciamo video, guardiamo quello che possiamo fare nella prossima partita, domani ne faremo un altro per finire di preparare la partita. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco, i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l'Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare".



È una gara che vi può dare più consapevolezza? Con una vittoria magari?

"Tutte le partite sono importanti, ora lo è questa con la Lazio. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo provato e la nostra miglior versione. Al di là del risultato pensiamo alla prossima che è quella più importante. Non abbiamo tempo per festeggiare una vittoria o piangere per una sconfitta... testa alla prossima".



Lucumi come lo ha ritrovato? Chi lo ha sostituito ha fatto bene... sono cambiate le gerarchie?

"Jhon lo vedo bene, chi sta meglio giocherà, niente è cambiato. Beukema sta bene, Bonifazi sta bene, Calafiori sta molto bene, abbiamo ancora un allenamento, chi starà meglio giocherà".



Cosa teme di questa Lazio?

"Temere no, tanto rispetto. C'è un allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole, che ti attira fuori in costruzione per farti male... dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Domani giocherà la miglior squadra possibile".



Bologna-Lazio è uno scontro diretto?

"È la prossima partita, dobbiamo farci trovare pronti per fare la miglior gara possibile".

La striscia positiva di punti dipende soprattutto dal rendimento al Dall'Ara: 5 in trasferta e 10 in casa. Cosa cambia nell'approccio tra casa e trasferta?

"Tante cose, non è la stessa cosa giocare contro Inter e Juve qui o in trasferta. Non ci sono obblighi, ma è diverso. Domani in casa contro una grande del campionato e gli stimoli sono lì...".