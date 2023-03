Bologna, Thiago Motta: "Pareggio che vale come una vittoria. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il pareggio tra Bologna e Lazio, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore ha commentato il pareggio e si è intrattenuto sulle polemiche per il mancato utilizzo di Arnautovic. L'austriaco uscendo ha dato un calcio a una bottiglietta d'acqua, ma il mister ha minimizzato dicendo che le sue scelte sono state fatte per il bene del Bologna e che altri uomini stanno dando di più al gruppo. Ecco le parole del tecnico sul match: “Sono contento della partita che abbiamo fatto contro una grande squadra. Arnautovic arrabbiato? Non l’ho visto, chiedetelo a lui. In questo momento si giocano altri di giocare. Ho scelto i giocatori migliori contro una squadra che conosciamo. Loro ti fanno correre e ho pensato all’undici e ai cambi giusti che potevano aiutarci. La Lazio nel secondo tempo viene fuori, lo fa spesso in campionato. Nel primo tempo ti fanno correre, quando hai la palla devi trovare soluzioni perché altrimenti quando la palla la hanno loro è difficile. E’ andata relativamente bene perché cerchiamo sempre la vittoria, ma un pareggio va bene”.

Al termine del match è intervenuto anche ai microfoni di DAZN: “Sono soddisfatto della squadra e della partita, è da ringraziare la nostra gente. Non è stato possibile oggi vincere, secondo me il pareggio è giusto, l’immagine della nostra squadra è la voglia di competere anche con squadre di livello come la Lazio. Abbiamo provato a vincerla, davanti abbiamo una squadra che è forte, quando ha la palla gioca molto bene, quando non ha la palla è molto pericolosa e organizzata, perché quando recupera palla in contropiede ti fa male e attacca nella maniera giusta. C’erano occasioni in cui sia noi che la Lazio potevamo segnare”.

Il tecnico del Bologna è intervenuto anche in conferenza stampa: “Sono soddisfatto della prestazione, il Bologna ha giocato una buona partita contro una buona squadra. Al di là del risultato, non è mai bello vedere uno 0-0, abbiamo visto un bel calcio delle due squadre, noi con più occasioni per passare in vantaggio. La Lazio è una buonissima squadra ma noi giochiamo per fare il meglio anche contro la seconda in classifica. Quella di oggi è stata una gara bella da vedere. Possiamo e dobbiamo migliorare per poter affrontare squadre di alto livello come la Lazio ma anche contro le altre squadre che fanno parte di questo campionato. Favoriti per la Champions? Non ne ho idea, in alto ci sono sempre delle squadre di grande qualità".