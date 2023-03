Bologna, Thiago Motta punta la Lazio: differenziato per un calciatore

Si complica il cammino della Lazio in Conference League. All'Olimpico si impone l'AZ Alkmaar con le reti...

Le maglie, a livello giovanile, le ha vestite entrambe: sia quella dell'AZ Alkmaar, sia quella della Lazio. In Primavera...

La Lazio non supera il test internazionale. Contro l'AZ Alkmaar è finita 1-2 per gli olandesi. Al termine della...