Bologna, un titolare salterà la Lazio: è un grande ex

Si era fermato qualche giorno fa in allenamento, poi la brutta notizia è arrivata in seguito agli esami svolti: il Bologna dovrà rinunciare per almeno un mese a Lorenzo De Silvestri. Il terzino rossoblu, infatti, ha accusato una lesione di primo grado al soleo sinistro che lo costringerà a restare out almeno un mese. Il grande ex salterà così la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma per il prossimo 19 gennaio e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A meno di clamorosi imprevisti, invece, ci sarà nella partita dell'11 marzo, sempre contro i biancocelesti, presso lo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna.