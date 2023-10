Bologna-Verona, Thiago Motta: "Domani potrei far riposare qualche big"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta ha in mente solo la Coppa Italia. Domani il suo Bologna scenderà in campo contro l'Hellas Verona prima di pensare di nuovo al campionato e in particolare al match di venerdì contro la Lazio. Queste le parole del tecnico rossoblu: "Domani giocherà chi merita, chi ha dimostrato in allenamento, la partita è sempre il premio del lavoro fatto durante gli allenamenti. Sono giovani stanno bene, tranne chi ha qualche problemino fisico".

Moro, Fabbian e Karlsson giocheranno domani? "C'è Urbanski, c'è anche Corazza.. ma ripeto giocherà chi sta meglio e chi ha dimostrato di più in allenamento. Noi dovremo fare bene il nostro lavoro contro l'avversario di domani per cercare il risultato positivo". Cambio in porta? "Domani può giocare Skorpuski o Ravaglia, Bagnolini ancora non è il momento, vedremo come con tutti gli altri".

Van Hooijdonk può far rifiatare Zirkzee? "La sua storia sulla cessione o meno la conoscete molto bene. Lavora molto bene, si impegna come gli altri, ha le sue caratteristiche, non ha le stesse caratteristiche rispetto a Zirkzee, ma ha aspetti molto interessanti e con il suo lavoro si sta guadagnando spazio, domani può partecipare ma non solo domani".