Bologna, Zortea e la strategia contro Zaccagni: l'intervento a Dazn

Nadir Zortea è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Bologna. Di seguito le parole del terzino rossoblu:

"Giocare a quattro è diverso, ci vuole del tempo e del laoro, è quello che sto cercando di fare. Però è bello, una sfida per me. Davanti ho giocatori di qualità come Orsolini e Bernardeschi, quando esci sai che male che vada la dai a loro e l proteggono, questo ti dà sicurezza".

"Zaccagni? Ho cercato di farlo correre all'indietro, è un attaccante e magari dopo averti seguito 2-3 volte poi la quarta non ti segue più. Ho cercato di non fargli fare il suo solito controllo verso l'interno che ha, che è veramente di livello importante".