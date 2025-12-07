Bologna, Zortea e la strategia contro Zaccagni: l'intervento a Dazn
Le parole di Nadir Zortea ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida allo Stadio Olimpico contro la Lazio.
07.12.2025 20:40 di Simone Locusta
Nadir Zortea è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Bologna. Di seguito le parole del terzino rossoblu:
"Giocare a quattro è diverso, ci vuole del tempo e del laoro, è quello che sto cercando di fare. Però è bello, una sfida per me. Davanti ho giocatori di qualità come Orsolini e Bernardeschi, quando esci sai che male che vada la dai a loro e l proteggono, questo ti dà sicurezza".
"Zaccagni? Ho cercato di farlo correre all'indietro, è un attaccante e magari dopo averti seguito 2-3 volte poi la quarta non ti segue più. Ho cercato di non fargli fare il suo solito controllo verso l'interno che ha, che è veramente di livello importante".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.