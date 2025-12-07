Bologna, Zortea in conferenza: "Lazio? Il pareggio è giusto"

Dopo la partita contro la Lazio, il terzino del Bologna Nadir Zortea ha parlato in conferenza stampa.

Dopo la partita contro la Lazio, il terzino del Bologna Nadir Zortea ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Il mio ambientamento procede bene, c'è molto da lavorare in fase difensiva, ho una prospettiva diversa del campo. Devo rivedere la partita per avere un giudizio sulla mia prestazione, ma mi sento molto più sicuro, sono a mio agio nella linea difensiva. È stata una partita equilibrata oggi, c'era molto ritmo nel primo tempo, nel secondo più tattica. Potevamo essere più attenti sul gol subito; poi siamo usciti e abbiamo palleggiato meglio, potevamo anche essere più pericolosi dopo l'espulsione. Alla fine credo che sia giusto un punto a testa".

"Giocare ogni tre giorni è tosto, ma il mister cambia tanti giocatori e siamo sempre freschi. Giocando in Europa prendi un ritmo che poi ti porti anche in campionato, alza il livello di tutti quanti".