Bonanni: “La Lazio non è migliorata. Scudetto? Credo che...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Si avvicina sempre di più il big match tra Lazio e Juventus. Gara spartiacque da entrambe le parti dopo un inizio rivedibile. Sarà soprattutto una sfida per capire chi tra biancocelesti e piemontesi potrà ambire a una stagione da protagonista nei piani alti della graduatoria. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb l'allenatore Massimo Bonanni: “Juve-Lazio è importante per entrambe, per la Juve perché deve rimanere attaccata al treno delle migliori, per la Lazio perché se non dovesse riuscire a fare punti il distacco diventerebbe già grande per lo Scudetto”.

Sulle parole di oggi di Lotito: “Per me negli undici la Lazio non è migliorata, hai perso Milinkovic. Hai trovato qualcosa di più nei cambi ma non so se sei pronto a vincere lo Scudetto. Castellanos è solo un vice-Immobile, che rimane uno indispensabile. Zaccagni è fondamentale e fai fatia a trovare un sostituto. In mezzo al campo hai preso dei buoni ricambi ma da qui a dire che puoi lottare per lo Scudetto mi sembra troppo. Inter e Milan sono più forti, il Napoli è quello. Pensare che la Lazio sia più forte di loro fai fatica a dirlo".