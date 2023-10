Bonanni: "La Lazio rischia più di tutti. De Zerbi? Darebbe la svolta"

Ospite ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni ha detto la sua sull'ottava giornata di campionato. Secondo l'ex calciatore a rischiare più di tutti è la Lazio, che domenica dovrà vedersela con l'Atalanta, alla luce del rendimento ottenuto finora. Queste le parole: "La Lazio è quella che rischia più di tutti, per tanti motivi. È la partita più difficile. Le altre sono partite delicate, forse il Milan avrà una sfida complicata, ma a rischiare di più sono i biancocelesti. Se non dovesse vincere, diverrebbe molto complicata la risalita".

"De Zerbi in Italia? Sarebbe l'allenatore giusto per dare la svolta alla Juventus e alla Lazio. Fa bene a stare lì in Premier? Sì, ma credo che lui è molto bravo e dovrebbe tornare in Italia. Lo vedo pronto per la Juve per aprire un nuovo ciclo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE