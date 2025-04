Bonanni spiega: "Bodo? La Lazio ce la può fare. La parata di Mandas..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio ha visto la squadra norvegese imporsi con un netto 2-0 sugli uomini di Baroni. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato il ko incassato dai biancocelesti, dicendosi ottimista in vista del ritorno. Queste le sue parole:

"Gli è andata bene. Per me l'ultima parata di Mandas è la parata qualificazione. Il 3-0 avrebbe tagliato le gambe alla Lazio per la qualificazione. E credo che quella parata sarà decisiva. Credo che la Lazio ce la posso fare. Non credo che fosse con la testa al derby, ma di sicuro sarà una Lazio diversa da quella vista ieri sera".

