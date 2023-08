Bonanni stronca la Lazio: “Ecco perché sarà un campionato duro”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore, oggi allenatore, Massimo Bonanni non ha dubbi: questa Lazio faticherà non poco in campionato. Un pronostico che non può far piacere ai tifosi biancocelesti, già fortemente delusi da questo amaro esordio in campionato. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'ex centrocampista di Grosseto e Vicenza ha così parlato: "Sarri ogni volta che le cose non vanno bene non fa mai un minimo di autocritica. La Lazio la vedo in grossissima difficoltà, sarà un campionato duro. L'assenza di Milinkovic è il passato, la Lazio deve capire come giocare in modo diverso, in mezzo al campo è poco fisico, ma quanto ci metterà Sarri a buttare dentro Guendouzi? Almeno tre o quattro mesi vedendo come la pensa sui nuovi arrivati. La Lazio sta peggio della Roma, che non ha meritato la sconfitta a Verona e sto vedendo una squadra che c'è. Napoli e Milan stanno bene, i rossoneri sono partiti forte con sette gol in due partite e ha un gioco offensivo importante”.