Bonucci, continua la striscia negativa con l'Union. E i tifosi...

È davvero un periodo nero per Leonardo Bonucci all'Union Berlino. La squadra non riesce a trovare la vittoria da sei partite, un periodo di sfortuna che sembra inseguire il difensore ex Juventus, sia quando è in campo che quando è in panchina. Si tratta di una situazione unica e interessante da analizzare. Che cosa pensano i tifosi dell'Union, quelli che si riuniscono al Panenka Trink-Lokal, il famoso pub nel quartiere Friedrichshain, a proposito di questa striscia negativa?

Le sconfitte si sono accumulate, da zero a tre contro il Lipsia a un solo gol segnato contro il modesto Heidenheim. Bonucci è stato spesso sostituito in Bundesliga e anche in Champions contro il Real Madrid. L'ultima partita contro il Braga sembrava promettente, ma anche quella è terminata con una sconfitta per 2-3. La questione ora è: quanto potrà durare questa maledizione per l'Union Berlino e l'ex capitano bianconero?