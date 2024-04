Borghi: "Ecco chi potrebbe sostituire i senatori della Lazio"

WEBTV PAGELLE ROMA - LAZIO: GUENDOUZI HA ANIMA. ROMAGNOLI DISTRATTO, CIRO NON C'È MANDAS 6: Tocca ma non respinge la testata di Mancini: troppo forte per evitare il gol. Qualche pericolo di troppo corso sul pressing romanista, nella ripresa il palo lo salva su El Shaarawy CASALE 6: Braccetto un tempo, centrale della linea a tre l'altro. Tutto... MANDAS 6: Tocca ma non respinge la testata di Mancini: troppo forte per evitare il gol. Qualche pericolo di troppo corso sul pressing romanista, nella ripresa il palo lo salva su El Shaarawy CASALE 6: Braccetto un tempo, centrale della linea a tre l'altro. Tutto... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FOLLE IDEA DA NAPOLI: SCAMBIO CON IMMOBILE La Lazio cerca un attaccante, il Napoli pure. Questo è l'obiettivo comune di due squadre che l'anno scorso hanno stupito tutti con un rendimento al di sopra di ogni più rosea aspettativa e che, invece, quest'estate si trovano costrette a... La Lazio cerca un attaccante, il Napoli pure. Questo è l'obiettivo comune di due squadre che l'anno scorso hanno stupito tutti con un rendimento al di sopra di ogni più rosea aspettativa e che, invece, quest'estate si trovano costrette a...