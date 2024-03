Borghi: "Lazio fuori con rammarico. Ho l'impressione che Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Borghi fa il punto in casa Lazio. Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bayern, ai biancocelesti restano il campionato e la Coppa Italia. Queste le parole del noto giornalista negli studi di Cronache di Spogliatoio: "La Lazio esce con un minimo di rammarico dettato da quell’occasione di Immobile. Lì è cambiata la partita, è cambiato il peso del Bayern. Lì c’è l’essenza della Champions: hai il tuo momento, ti passa davanti e non lo recuperi più. C’è il rammarico che si poteva essere un filino più spavaldi. Il Bayern è più forte, prima o poi il gol te lo fa. Ma il Bayern di quest’anno non ha il peso specifico mentale paragonabile ad altri anni. Vai fuori con il Bayern vincendo la gara di andata, il cuore è abbastanza in pace ma quando ci ripenserai fra un po’ di tempo”.

SITUAZIONE INTERNA - "Ho l’impressione che ci siano degli scollamenti. La Lazio di Sarri ha fatto un percorso brillante nella crescita tra primo e secondo anno. L’anno scorso ha fatto un grande campionato, era bella da vedere. Nel terzo anno ti aspetti se non ulteriore crescita, almeno stabilizzazione. Dal punto di vista del rendimento non della posizione in classifica. La Lazio supera il girone di Champions ed è un traguardo non da poco, ma il livello di espressione è stato inferiore rispetto all’anno scorso. Le dichiarazioni di Sarri mio fanno pensare che non sia una cosa di questa partita, non so quanta energia ci sia ancora per dire ricominciamo e ripartiamo insieme”.