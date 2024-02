Borja Valero analizza la Lazio: "L'attacco, Luis Alberto e Immobile. Vi spiego..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Opinionista Dazn, Borja Valero ha analizzato la Lazio, il momento attuale e la sconfitta di questo pomeriggio contro l'Atalanta. Ecco le parole dell'ex calciatore: “Quest’anno dal punto di vista difensivo sta continuando il percorso, perché la Lazio è una squadra che comunque subisce poco, però davanti sta avendo tantissime difficoltà. Nella creazione del gioco, più che nell’ultimo passaggio. Luis Alberto? Non è stata una gara semplice, soprattutto per le sue caratteristiche. Era entrato bene in partita, piano piano è sparito un po’ e la Lazio ne risente. Da quando Milinkovic è andato via, lui è uno dei riferimenti più importanti. Se lui non viene coinvolto, la Lazio fa più fatica”.

E infine ha concluso: “La Lazio è senz’altro un gruppo d’alto livello, non sta avendo continuità nei risultati al contrario di quanto accadeva l’anno scorso, ha bisogno che Immobile torni a essere al 100% fisicamente”.

