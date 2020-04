Borrelli, Bilancio Covid-19 6 aprile: 93.187 positivi (+1.941), 16.523 morti (+636), 22.837 guariti (+1.022), -79 in terapia intensiva

AGGIORNAMENTO 6/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 6 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 93.187 unità con un incremento di 1.941 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a , con oggi 636 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 22.837, qui quindi ci sono stati 1.022 guariti più di ieri. Il 65% (60.313) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. 3.898 sono in terapia intensiva, con una diminuzione, per il terzo giorno consecutivo, di -79. 28.976 sono ricoverati con sintomi". Contagi totali: 133.547

AGGIORNAMENTO 5/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 5 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 88.274 unità con un incremento di 2.972 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 15.887, con oggi 525 decessi nelle ultime ventiquattr'ore, il più basso dal 19 marzo. Questo valore è comunque in lenta e costante diminuzione. Le persone guarite sono arrivate a 21.815, qui quindi ci sono stati 819 guariti più di ieri. Il 64% (58.320) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. 3.977 sono in terapia intensiva, con una diminuzione di -17. 28.949 sono ricoverati con sintomi, -61. Oggi s'interrompe il trasferimento di pazienti dalla Lombardia in altri regioni o stati visto che gli ospedali stanno respirando". Contagi totali: 129.948

AGGIORNAMENTO 4/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 4 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 88.274 unità con un incremento di 2.886 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 15.362, con anche oggi 681 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Questo valore è comunque in lenta e costante diminuzione. Le persone guarite sono arrivate a 20.996, qui quindi ci sono stati 1.238 guariti più di ieri. Il 63% (55.270) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. 3.994 sono in terapia intensiva. Questo dato diminuisce di 74 unità. Notizia importante. Consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo". Contagi totali: 124.632

AGGIORNAMENTO 3/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 3 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 83.049 unità con un incremento di 2.477 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 14.681, con anche oggi 766 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 19.758, qui quindi ci sono stati 1.480 guariti più di ieri. Il 62% (52.572) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. 4.068 sono in terapia intensiva. I tamponi totali sono 619.349, tra ieri e oggi ne sono stati eseguiti oltre 80.000". I contagi totali sono 119.863.

AGGIORNAMENTO 2/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 2 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 83.049 unità con un incremento di 2.477 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 13.915, con anche oggi 760 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 18.278, qui quindi ci sono stati 1.431 guariti più di ieri. Il 59% (50.546) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. Il dato delle terapie intensive è molto positivo, si sta riducendo considerevolmente il numero degli ospedalizzati". I contagi totali sono 115.278

AGGIORNAMENTO 1/04 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 1 aprile 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 80.572 unità con un incremento di 2.937 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 13.155, con anche oggi 727 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 16.847, qui quindi ci sono stati 1.118 guariti più di ieri. Il 60% sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi". I contagi totali sono 110.610

AGGIORNAMENTO 31/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 31 marzo 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 77.635 unità con un incremento di 2.107 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 12.428, con 837 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 15.729, qui quindi ci sono stati guariti più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva". I contagi totali sono 105.828

AGGIORNAMENTO 30/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 30 marzo 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 75.528 unità con un incremento di 1.648 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 11.591, con 812 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 14.620, qui quindi ci sono stati 1.590 guariti più di ieri. È il dato più alto dall'inizio dell'epidemia Il 6% dei malati è in terapia intensiva". I contagi totali sono 101.775

AGGIORNAMENTO 29/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 29 marzo 2020: "Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 73.880 unità con un incremento di 3.851 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 10.779, con ben 756 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 13.030, qui quindi ci sono stati 646 guariti più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva. Ringraziamo la Germania per aver messo a disposizione posti letto in terapia intensiva. Nei prossimi giorni ci saranno altri trasferimenti dalla regioni più compromesse. Ringrazio anche il popolo Albanese e il suo Presidente per il modo in cui ha commentato la partenza di 30 fra medici e infermieri". I contagi totali sono 97.725

AGGIORNAMENTO 28/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 28 marzo 2020: "Voglio innanzitutto ringraziare tutti per gli auguri di pronta guarigione. Ecco i dati. I positivi hanno raggiunto le 70.065 unità con un incremento di 3.651 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 10.023, con ben 889 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 12.384, qui quindi ci sono stati ben 1.434 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva". I contagi totali sono 92.472.

AGGIORNAMENTO 27/03 - Il Commissario per l'emergenza Arcuri ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 27 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 66.414 unità, con un aumento di 4.401 in 24 ore. I morti sono stati ben 969 in sole 24 ore. Di questi 50, come detto ieri, erano quelli del Piemonte arrivati in ritardo per il contaggio. I guariti sono 589 per un totale di 10.950. Capite bene vedendo questi dati che devo appellarmi agli italiani nel rispettare le norme anti-contagio messe in piedi dal Governo". I contagi totali sono 86.498.

AGGIORNAMENTO 26/03 - Bilancio Coronavirus al 26 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 62.013 unità con un incremento di 4.492 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 8.165, con purtroppo 662 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 10.361, ben 999 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva". I casi totali sono quindi 80.539. "Abbiamo verificato - ha confermato il portavoce della Protezione Civile al punto stampa - e in effetti la comunicazione del Piemonte oggi riportava zero decessi. E' successo in altri casi, alcune comunicazioni arrivano in ritardo. Il dato sui decessi in Piemonte verrà inserito nella comunicazione di domani". Dunque domani saranno conteggiati 50 deceduti non conteggiati oggi per un totale virtuale che sarebbe stato di 712.

AGGIORNAMENTO 25/03 - Il Direttore operativo della Protezione Civile, Luigi D'Angelo, ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 25 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 57.521 unità con un incremento di 3.491 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 7.503, con purtroppo 683 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 9.362, ben 1.036 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 24/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 24 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 54.030 unità con un incremento di 3.612 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 6.821, con purtroppo 743 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 8.326, 894 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 23/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 23 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 50.418 unità con un incremento di 3.780 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 6.078, con 602 decessi nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 7.423, 408 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 22/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 22 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 46.638 unità con un incremento di 3.957 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 5.476, con 651 decessi nelle ultime ventiquattr'ore deceduti con o per coronavirus. Ricordo che noi li conteggiamo tutti, non facciamo distinzioni. Le persone guarite sono arrivate a 7.024, 952 più di ieri. Il 6% dei malati è in terapia intensiva. Numeri minori rispetto a ieri. Ci auguriamo tutti che questi numeri siano confermati nei prossimi giorni. Non bisogna abbassare la guardia".

AGGIORNAMENTO 21/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 21 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 42.681 unità con un incremento di 4.825 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 4.825, con qualcosa come 793 nelle ultime ventiquattr'ore deceduti con o per coronavirus. Ricordo che noi li conteggiamo tutti, non facciamo distinzioni. Le persone guarite sono arrivate a 6.072, 943 più di ieri. Il 7% dei malati è in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 20/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 20 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 37.860 unità con un incremento di 4.670 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti a 4.032, con qualcosa come 627 nelle ultime ventiquattr'ore deceduti con coronavirus. Le persone guarite sono arrivate a 5.129, 689 più di ieri. Il 7% dei malati è in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 19/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 19 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 33.190 unità con un incremento di 4.480 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti a 3.405, con 427 nelle ultime ventiquattr'ore. Le persone guarite sono arrivate a 4.440, 415 più di ieri. L'8% dei malati si trova in terapia intensiva".

AGGIORNAMENTO 18/03 - L'assessore alla Salute Giulio Gallera in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 17 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 28.710 unità con un incremento di +2.648 positivi rispetto a ieri. I morti sono saliti a 2.975 , con +475 nelle ultime 24h. Le persone guarite sono arrivate a 4.025, +35% quindi, +1.084 più di ieri".

AGGIORNAMENTO 17/03 - Angelo Borrelli in conferenza stampa ha aggiornato il bilancio Coronavirus al 17 marzo 2020: "I positivi hanno raggiunto le 26.062 unità con un incremento di 2.989 positivi rispetto a lunedì. I morti sono saliti a 2.503 , con 345 nelle ultime 24h. Le persone guarite sono arrivate a 2.941, 192 più di ieri".

AGGIORNAMENTO 16/03 - Aggiornamento del bilancio Coronavirus al 16 marzo 2020 da parte di Angelo Borrelli in conferenza stampa: "I positivi hanno raggiunto le 23.073 unità con un incremento di 2.470 positivi rispetto a domenica. I morti sono saliti a 2.158, con 349 nelle ultime 24h. Le persone guarite sono arrivate a 2.749, 414 più di ieri.

Si aggiorna il bilancio del Coronavirus in Italia. I positivi hanno raggiunto le 20.603 unità con un incremento di 2.853 positivi rispetto a sabato. I morti sono saliti a 1.809, con ben 368 in sole 24h. Le persone guarite anche sono in salita: si è arrivati a 2.335, 369 più di ieri. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa.

