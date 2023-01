Borussia Dortmund, clamoroso Moukoko: dubbi sull'età. E spunta un documento

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Clamorosa notizia riguardante Youssoufa Moukoko. Emergono dubbi sulla reale età dell'attaccante 18enne. Il giocatore è nato in Camerun, a Yaoundé, ma si è trasferito in Germania nel 2014, dove è stato adottato. La testata austriaca laola1 fa sapere che la scorsa estate è emerso un certificato di nascita datato 2000 con il nome Yousouffa Mahamadou e attribuito a Moukoko. Il documento sarebbe stato inviato niente meno che dal padre adottivo del giocatore a un giornalista e successivamente ne ha impedito la pubblicazione.

Già nel 2017 erano sorti dubbi sulla sua effettiva età, ma la Federcalcio tedesca aveva negato qualsiasi illegittimità, ribadendo come la data di nascita di Moukoko fosse il 20 novembre 2004. Va ricordato che proprio all'epoca, l'allora allenatore del Dortmund Under 23, Timo Preuss, avesse fatto alcune allusioni circa l'età di Moukoko, all'epoca 12enne: "Forse in realtà ha uno o due anni in più".

Curiosa la tempistica della notizia, che arriva qualche giorno dopo lo scandalo che ha investito proprio il Camerun, dove diversi giocatori convocati per la Coppa d'Africa Under 2017 non hanno superato il test sull'età, risultando più grandi. Lo stesso problema è emerso con 25 giocatori della selezione della Repubblica Democratica del Congo, che ha dovuto ritirarsi dal torneo.