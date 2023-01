Borussia, Haller dopo l'operazione contro il tumore: i tifosi si commuovono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente c'è l'arcobaleno per Sebastien Haller. L'attaccante ha vissuto un 2022 pieno di tristezza dopo essersi sottoposto a ben due operazioni nella sua lotta contro il tumore ai testicoli. Oggi però, con l'inizio del nuovo anno, Haller può finalmente sorridere perché è tornato ad allenarsi con il Borussia Dortmund. L'annuncio del suo ritorno su Twitter con delle foto che lo ritraggono nella palestra del club tedesco ha fatto impazzire di gioia i tifosi del club tedesco. I sostenitori infatti hanno sempre mostrato molta vicinanza al giocatore e ieri hanno avuto la possibilità di riabbracciarlo: "Buon anno a tutti! - scrive Haller - E per me inizia molto bene perché è sinonimo di ritorno in campo! Il 2022 non è stato l'anno più facile ma mi ha preparato ad affrontare tutte le nuove sfide che il 2023 mi offrirà Non vedo l'ora di rivedervi tutti".