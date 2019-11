Bosnia - Italia, probabili formazioni: Acerbi dal 1', panchina per Immobile

BOSNIA - ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI - Solo una formalità. L'Italia di Mancini affronterà Bosnia e Armenia per completare il girone come da calendario, nulla più. Gli azzurri sono già qualificati a Euro 2020, le uniche motivazioni per chi scenderà in campo saranno dettate dalla volontà mettersi in mostra davanti al ct e, perché no, puntare alle 10 vittorie su 10. Comunque, contro la Bosnia dei vari Dzeko e Pjanic (venerdì 15 novembre, ore 20:45) Mancini non farà tante rotazioni. A partire da Donnarumma, che relegherà nuovamente Sirigu e Meret in panchina, e passando per i centrali di difesa. La coppia Bonucci-Acerbi è diventata ormai quella titolare, con il difensore della Lazio che - in attesa del ritorno di Chiellini - sembrerebbe aver superato (meritatamente) Romagnoli nelle gerarchie. I terzini dovrebbero essere Florenzi ed Emerson, mentre a centrocampo potrebbe essere impiegato anche Zaniolo come mezzala destra. A completare il trio Jorginho come regista centrale e Barella da mezzala sinistra. In attacco, infine, le parole di Mancini ribaltano le attese e mettono in prima linea Belotti: Immobile dovrebbe sedersi dunque in panchina. Bernardeschi e Insigne dovrebbero invece rivestire i ruoli rispettivamente di ala destra e sinistra. Di seguito, le probabili formazioni di Bosnia - Italia.

Bosnia - Italia

Qualif. Euro 2020, gruppo J - giornata 9

Stadio Bilino Polje di Zenica - venerdì 15 novembre, ore 20:45

Probabili formazioni:

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak. All.: Robert Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All.: Roberto Mancini

Pubblicato il 13-11 alle 08.45