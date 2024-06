Braglia su Baroni: "Lazio club prestigioso, ci sta mettersi in gioco"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Marco Baroni è sempre più vicino a essere l'allenatore della Lazio. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il tecnico del Verona per approdare in biancoceleste dopo l'addio di Tudor.

In merito ecco le parole di Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio: "Mettersi in gioco alla Lazio, in club prestigioso, ci sta. Ma non avrebbe più una spalla fondamentale come Sogliano in società".