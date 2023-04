Brambati: “Inter - Lazio? La gara della svolta. Tra le due vedo meglio..."

Ciro Immobile è tornato in campo contro il Torino, ma la paura per lui e le sue due bambine è ancora...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA FAME DI IMMOBILE: CIRO PRONTO AL RITORNO TRA I TITOLARI FORMELLO - Un’altra seduta con l’intera rosa a disposizione. Sarri può scegliere gli uomini migliori in vista della sfida con l’Inter. Immobile non ha saltato mezzo allenamento da venerdì scorso, Zaccagni ha superato brillantemente i colpi... FORMELLO - Un’altra seduta con l’intera rosa a disposizione. Sarri può scegliere gli uomini migliori in vista della sfida con l’Inter. Immobile non ha saltato mezzo allenamento da venerdì scorso, Zaccagni ha superato brillantemente i colpi... WEBTV UFFICIALE - LAZIO, CATALDI RINNOVA FINO AL 2027: IL COMUNICATO La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, BERARDI È UN OBIETTIVO: PRONTA L'OFFERTA E UNA CONTROPARTITA RASSEGNA STAMPA - Un occhio al rush finale e alla corsa Champions, l'altro alla prossima stagione e al calciomercato. La Lazio studia qualche colpo per il prossimo anno specialmente in caso di qualificazione in Europa dalla porta principale. In attacco servono un vice... RASSEGNA STAMPA - Un occhio al rush finale e alla corsa Champions, l'altro alla prossima stagione e al calciomercato. La Lazio studia qualche colpo per il prossimo anno specialmente in caso di qualificazione in Europa dalla porta principale. In attacco servono un vice...