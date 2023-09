Brambati: "Juve-Lazio? Dico che senza Pogba..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco meno di 24 ore per vedere Juventus e Lazio in campo. Le compagini di Allegri e Sarri saranno impegnate sabato 16 settembre nella sfida dell'Allianz Satdium in programma alle 15.00. Sul big match, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, ha detto la sua Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio: "Su Juve-Lazio dico che senza Pogba, indipendentemente da come sarebbe stato il suo rendimento, è un uomo in meno per Allegri, e poi è uno top. Anche al 50% è più forte di Fagioli e Miretti".