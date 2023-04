Brambati: "Lazio sorprendente! Sarri? Sempre ammirato, la Juve sbagliò..."

Fonte: TMW Radio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato, tra gli altri temi, della Lazio, della vittoria contro la Juve e di Maurizio Sarri. Di seguito le parole dell'ex calciatore: "Sta facendo qualcosa di sorprendente, ma sono sorpreso in parte. Ho sempre ammirato Sarri. Per la Juventus è stato un errore non il prenderlo ma mandarlo via subito. Con la Lazio sta facendo qualcosa di straordinario. Non so se è voluto o meno, ma essere arrivato qui lasciandosi solo il campionato ora fa la differenza. Oggi non avere altri impegni ti permette di schiacciare sull'acceleratore e in questo è bravo Sarri".

