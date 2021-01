Brambati: "Lazio, vincendo il derby si apre la porta Champions"

Ai microfoni di TMW, l'ex calciatore Brambati è intervenuto per parlare del derby: "E' un passaggio importante per entrambe. Potrebbe portare strascichi psicologici importanti per il futuro. La classifica oggi parla chiaro, la Roma è lì. Se dovesse vincere, si aprirebbero degli scenari importanti. Per la Lazio si aprirebbe la porta per la Champions. Credo che la Lazio possa rientrare nel giro Champions, che la Roma possa arrivare a lottare per lo Scudetto credo meno. In generale per me è più decisiva Lazio-Roma che Inter-Juve".