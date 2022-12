Brasile, clamorosa indiscrezione per il dopo Tite: ecco di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Brasile è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l'addio di Tite a causa dell'eliminazione della Nazionale per mano del Marocco. Tra i vari nomi che sono stati accostati ai verdeoro c'è anche una clamorosa indiscrezione che riguarda Carlo Ancelotti. Come riportato da Uol Esporte Ancelotti sarebbe in contatto con la federazione già da ottobre e avrebbe dato la sua disponibilità a partire da giugno 2023.

Fino al termine della stagione quindi il tecnico rimarrebbe alla guida del Real Madrid salvo poi risolvere prima il contratto in scadenza nel 2024. Il profilo di Ancelotti esalta e sarebbe gradito anche dai calciatori.