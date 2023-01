Brasile, tifosi furiosi con Neymar: "Assente per Pelé ma per fare festa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto il Brasile e il mondo del calcio si sono stretti nel ricordo di Pelé. Sono migliaia i tifosi che si sono recati nello stadio del Santos per dare l'ultimo saluto a O Rei anche se un'assenza importante ha scatenato non poche polemiche. Tutti ha infatti notato l'assenza di Neymar al quale il Psg avrebbe vietato la partenza. "Se avesse insistito sarebbe venuto. Neymar avrebbe potuto benissimo fare pressione sul Psg per esserci. Ha già spinto più volte per venire a fare festa perché non premere per salutare Pelé?”, queste parole del presentatore José Luiz Datena hanno poi ulteriormente acceso gli animi dei brasiliani che non perdonano a Neymar questo mancato saluto.