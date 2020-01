Brescia, Capodanno col botto per Balotelli: incidente d'auto dopo il veglione

Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" sul proprio sito web, è stato un Capodanno col botto per Mario Balotelli. L'attaccante del Brescia (prossimo avversario della Lazio) infatti, rientrando ieri notte dal veglione, ha mancato l'ingresso al suo box auto finendo prima sul cordolo del marciapiede e poi contro il cancello di un'abitazione privata. Nessuna conseguenza per il calciatore che ha lasciato l'auto per andare a letto, con la 500 Abarth che è stata rimossa poi questa mattina con gravi danni alla parte anteriore.

