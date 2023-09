Brescia, Fares: “Alla Lazio c'è tanta pressione, le radio romane...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Due stagioni senza lasciare il segno per Mohamed Fares in biancoceleste. Il calciatore algerino ha recentemente detto addio alla Lazio per abbracciare il progetto del Brescia, club che oggi l'ha ufficializzato davanti alla stampa. Questo un estratto delle parole dell'ex Spal: “Alla Lazio c’è tanta pressione, anche perché si giocano più partite. Poi ci sono le radio romane che sono molto influenti. Questa estate ho fatto bene, ma poi ho deciso che volevo giocare di più, ho bisogno di sentirmi importante, alla Lazio avevo paura di giocare poco. Sarri mi aveva detto che non sarei stato un titolare fisso e ho preferito andare via”. Riporta così il portale Bresciaingol.com.