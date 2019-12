Brescia, mini-ritiro a Roma. Partenza subito dopo le feste

Non c'è tempo per riposare in casa Brescia. Le feste termineranno molto presto per i calciatori della squadra lombarda, prossimo avversario della Lazio in campionato. Già il 27 dicembre il Brescia tornerà ad allenarsi, ma non lo farà come di consueto al Centro Sportivo di Torbole, bensì nella Capitale. Corini ha infatti indetto un mini-ritiro, così come accadde la scorsa stagione, proprio a Roma. Le rondinelle raggiungeranno il Park Hotel Mancini, poi il 30 dicembre giocheranno un'amichevole contro il Trastevere alle ore 14.30. Il Brescia farà rientro in Lombardia il 31, quando i calciatori potranno usufruire di qualche ora di riposo prima del rientro del 2 gennaio. A riportarlo è Tuttobrescia.it.

CALCIOMERCATO LAZIO, SI LAVORA SULLE USCITE

LAZIO, SENTI TESSER: PER LO SCUDETTO CORSA A TRE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE