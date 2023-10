Bruxelles, fermato l'attentatore: in fin di vita dopo scontro a fuoco con la polizia

Ha seminato il panico nel pieno centro di Bruxelles e ucciso due tifosi svedesi. La caccia all'uomo che ieri ha compiuto l'attentato nella capitale belga è durata tutta la notte ma, questa mattina, Abdesalem Lassoued è stato catturato dalle forze di polizia. Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe stato bloccato proprio nel suo quartiere, Schaerbeek, e sarebbe rimasto gravemente ferito e ora sarebbe ricoverato in rianimazione.

Il tunisino nella serata di ieri ha aperto il fuoco in pieno centro uccidendo due tifosi svedesi arrivati nella capitale per assistere al match tra Belgio e Svezia. Gara sospesa all'inizio del secondo tempo quando la notizia è arrivata anche in campo. I 35.000 tifosi sono stati invitati a rimanere all'interno dell'impianto e l'uscita blindata è avvenuta solo intorno a mezzanotte.

L'autore dell'attentato in un video postato sui social aveva così affermato: "Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno".