Bucchioni: "La Lazio gioca meglio della Juventus e ha voglia di dimostrare"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, STAMATTINA LA RIPRESA: INZAGHI PENSA AL TORO FORMELLO - Subito in campo: c’è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera... FORMELLO - Subito in campo: c’è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera... WEBTV LAZIO, INZAGHI: "IL NOSTRO PRIMO SCUDETTO È LA CHAMPIONS" Al termine dell'allenamento odierno il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria di ieri Al termine dell'allenamento odierno il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria di ieri VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, DALLA GERMANIA: DUELLO LAZIO - INTER PER VELJKOVIC Per la difesa del prossimo anno la Lazio ha già individuato il profilo giusto, che è quello di Kumbulla del Verona. Lo stesso ds Tare non ha nascosto l'interesse dei biancocelesti che però continuano a monitorare la situazione del mercato anche... Per la difesa del prossimo anno la Lazio ha già individuato il profilo giusto, che è quello di Kumbulla del Verona. Lo stesso ds Tare non ha nascosto l'interesse dei biancocelesti che però continuano a monitorare la situazione del mercato anche...