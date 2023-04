Bucciantini: "Lazio favorita per un posto in Champions. Senza coppe..."

Il giornalista spiega come la Lazio storicamente abbia sempre sofferto il triplo impegno settimanale e il non dover giocare è un vantaggio...

Marco Bucciantini parla della corsa Champions. Ospite a Sky Sport il Club, il giornalista si è soffermato sulla Lazio e sulle possibilità di arrivare tra le prime quattro. Bucciantini è sicuro che non giocare le coppe sia un grande vantaggio per la formazione di Sarri che non digerisce l'infrasettimanale. Ecco le sue parole: "Giocare una volta a settimana è un grande vantaggio. Difficile levarla dalle prime quattro. E poi può avere qualcosa in più da Immobile, quindi ha ancora margine di crescita. La Lazio ha sempre sofferto il triplo impegno settimanale. Sono anni che è così, ormai lo hanno introiettato come limite. Ormai sono convinti di non poter superare questo limite. Però senza hanno un vantaggio senza scordare che la classifica li mette davanti a tutti. Tutto quello che manca alla rosa della Lazio è significativo per quello che sta succedendo in termini di risultati. Dopo lo scudetto del Napoli viene fuori una cosa importante".