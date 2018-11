Buffon: "Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio. Mi hanno sempre trattato bene"

Ricevere parole al miele fa sempre piacere, soprattutto quando arrivano da un grande del calcio italiano come Buffon. L’ex portiere della Juventus, trasferitosi al PSG, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito ai biancocelesti: “Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i tifosi mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare. Questo ha un valore importante, ma penso che la soluzione migliore fosse lasciare l’Italia, ampliare il mio mondo di conoscenze”.