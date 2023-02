Buffon esulta: "Quanti portieri top in A!". E menziona un laziale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Stampa, Gianluigi Buffon ha parlato della cavalcata trionfale del Napoli, esprimendosi poi sui tanti portieri di livello che militano nei club di Serie B e Serie A. E tra gli estremi difensori menzionati c'è anche Ivan Provedel, dalla scorsa estate in biancoceleste. Ecco le sue parole: "Da tanto non vedevo un livello così. Caprile in B, in A ci sono Audero, Falcone, Provedel, Carnesecchi, Vicario fuori dal comune".

