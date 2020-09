Bundesliga, il Lipsia autorizzato a giocare col pubblico: si attende l'ok della Federazione

Il Lipsia ha ricevuto l'autorizzazione da parte delle autorità sanitarie locali per giocare la prima partita in casa della prossima stagione di Bundesliga con il 20% della capienza dello stadio, circa 8500 spettatori. L'importante traguardo è stato annunciato dallo stesso club che, tuttavia, dovrà attendere la decisione della Lega Tedesca (DFL). Il Lipsia ha elaborato un protocollo, appoggiato dalla Federazione dal governo regionale dello stato di Sajonia, che include l'obbligo per i tifosi di portare la mascherina. "Siamo coscienti della fiducia che hanno in noi le autorità, saremo responsabili", ha spiegato Oliver Mintzlaff, ad del club. La possibilità di ritorno del pubblico l'ha aperta la bassa percentuale di contagi a Lipsia dove, secondo l'Istituto Roberto Koch di Virologia, il numero di nuovi positivi per ogni 100 mila abitanti è di 3,2. Se questa rimarrà sotto a 20 fino al 1 settembre, il Lipsia potrà giocare davanti ai propri tifosi. Altre squadre tedesche, come l'Union Berlino, l'Hertha e l'Eintracht Francoforte, stanno mettendo a punto propri protocolli di sicurezza per far tornare i propri sostenitori allo stadio. Tuttavia, i numeri di contagi non stanno avendo uno sviluppo così favorevole come quello di Lipsia.

