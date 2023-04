Caceres, l'ex Lazio si fa espellere durante LA - Huston: il curioso motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Una giornata da dimenticare per l'ex difensore di Lazio, Juventus e Fiorentina Martin Caceres. Nel match dei suoi Los Angeles Galaxy contro Houston l'uruguaiano è stato infatti espulso. Il motivo? Al minuto 63 si è avvicinato all'arbitro, intento alla visione di un possibile calcio di rigore per gli avversari, ed è stato ammonito per la seconda volta lasciando così la squadra in 10 uomini. 3-0 per Huston il risultato finale.