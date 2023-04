Cadice, Borja Lasso sicuro: "Prima o poi Luis Alberto indosserà questa maglia"

TUTTOmercatoWEB.com

Luis Alberto - Cadice, un sogno al quale i tifosi della squadra andalusa non vogliono assolutamente rinunciare. Nella sessione di mercato invernale lo spagnolo sembrava a un passo dal tornare nella sua città natale salvo poi rimanere alla Lazio e diventare uno dei leader della squadra di Sarri. L'ex calciatore e ora dirigente del Cadice Borja Lasso ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui di fatto vede in futuro una possibilità di arrivo del Mago: "Sulla base del fatto che ho una grande amicizia con lui, dopo tanti anni che abbiamo condiviso nelle giovanili del Siviglia, è un grande giocatore. È di qui, di Cadice, e ha sempre avuto il sogno di poter indossare, un giorno, la maglia del Cadice. È vero che in questo momento è in un grande club come la Lazio, è uno dei giocatori più importanti del campionato italiano".

"Non so quando, ma sono sicuro che in futuro Luis Alberto indosserà questa maglia. In questo momento non ho promesso nulla, ho detto che ha il sogno e il desiderio di indossare la maglia del Cadice, e alla fine i giocatori finiscono per giocare dove vogliono. Speriamo che un giorno si possano presentare le circostanze per far venire Luis Alberto qui", ha concluso.