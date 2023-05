Cadice, Escalante: “Futuro? Mi auguro questo. Ho parlato con Luis Alberto…”

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per concludersi la stagione di Escalante al Cadice, arrivato in prestito dalla Lazio nel corso della finestra invernale di mercato. Il centrocampista, come riporta Diario de Cadiz, ha fatto un bilancio del suo percorso soprattutto alla luce dell’infortunio che l’ha costretto per diverso tempo a restare lontano dal campo. “Speravo di fare un po' più di gol e per fortuna li ho fatti. È un peccato per l'infortunio che ho avuto perché avrei potuto segnare di più, ma sono felice di stare di nuovo bene e di essere pronto per tutto ciò che resta. Mi ha fatto molto male l'infortunio, soprattutto quando eravamo in partita e loro hanno pareggiato all'ultimo minuto. Sapevo che sarei stato fuori per qualche settimana e mi ha fatto molto male. Per fortuna ho lavorato bene durante il periodo dell'infortunio e sono riuscito a tornare bene”, ha affermato l’argentino.

Tornando alla scelta di vestire la maglia gialloblu, l’ex biancoceleste ha rivelato: “La verità è che sono molto felice di essere in questo club e in questa città. Spero che tutto continui così. Prima del mio arrivo ho parlato un po’ con Iván Alejo e Luis Alberto che conoscono bene il Cadice, e sono molto contento. Mi avevano detto come sarebbe stato, ma mi sento molto bene, non solo io, ma anche la mia famiglia e mio figlio. Ci troviamo molto bene, abbiamo fatto molte amicizie e c'è un gruppo molto bello. Spero di poter continuare a lavorare a Cadice perché io e la mia famiglia siamo molto felici”

