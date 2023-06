Cadice, Escalante: "Non mi aspettavo certe prestazioni. Mi dispiace solo per..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ha preso in mano le redini del centrocampo non appena arrivato, come se lui a Cadice ci giocasse da una vita. L'impatto in Andalusia di Gonzalo Escalante è stato, a tratti, incredibile e, mettendo un attimo da parte la brutta parentesi dell'infortunio, i suoi sei mesi in prestito al club spagnolo sono stati per lui speciali. È in terra andalusa che, dal 1 luglio, Escalante continuerà la sua carriera: la società ha deciso di riscattarlo dalla Lazio e per lui non poteva esserci notizia migliore:

"La stagione è stata molto positiva, non potevo nemmeno sognare prestazioni che ho avuto a livello personale. La squadra è stata molto brava e solida fin da quando sono arrivato e questo si è rivisto nel mio modo di giocare. Già da quando sono arrivato mi sono sentito molto bene. Un calciatore prende fiducia mentre gioca. Mi sentivo importante e questa è la cosa più importante per noi. Abbiamo dovuto soffrire fino all'ultima giornata, ma è finita come tutti sognavamo. L'unica nota stonata è l'infortunio contro l'Almeria".

I tifosi del Cadice

"Devo togliermi il cappello. La mia famiglia è venuta e sono stati con loro durante la partita contro il Valencia: hanno fatto casino con loro per tifarci. Alla dine erano molto contenti e vogliono tornare a tutti i costi. Tutte le partite in casa sono state pazzesche, si sentono davvero quando tutti cantano e questo ci ha aiutati molto, spero che continuino così".