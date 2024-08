Cadice, parla Paco Lopez: "Lazio? Abbiamo avuto tanti problemi, ma..."

Al termine del match contro la Lazio, il tecnico del Cadice Paco López è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Lazio? Il precampionato serve a questo, a questo tipo di test. Abbiamo avuto molte difficoltà con gli infortuni, soprattutto a centrocampo, ma ci ha dato l'opportunità di vedere altri ragazzi delle giovanili. L'importante è che la squadra abbia delle caratteristiche chiare. Il mercato? Io cerco di lavorare con quello che ho. È il mio compito da allenatore. Ontiveros? Ieri in allenamento si è dovuto fermare per un problema e abbiamo preferito non rischiarlo".