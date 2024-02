Cagliari, Gaetano punta la Lazio: "Non vedo l'ora di giocare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gianluca Gaetano è stato uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio del Cagliari che si aggiunge alla rosa di Claudio Ranieri. I rossoblù nei prossimi impegni di campionato affronteranno prima la Roma e poi la Lazio. Queste le parole dell'ormai ex centrocampista del Napoli ai microfoni di TMW appena arrivato in Sardegna, proprio verso il futuro del club in Serie A: "Arrivo in una piazza importante, sono molto contento e non vedo l'ora di scendere in campo. Non ho ancora parlato con mister Ranieri, ma sono pronto per giocare".