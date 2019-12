Cagliari - Lazio, Agostinelli: "Biancocelesti più forti e padroni del proprio destino"

Il giorno di Cagliari-Lazio: alla Sardegna Arena (tutta esaurita) è sfida Champions. Per parlare del posticipo di Serie A Andrea Agostinelli è intervenuto durante 'Non Mollare Mai' in onda sulle frequenze di Radiosei: "La Lazio è più forte del Cagliari, deve vincere questa partita. Siamo a Natale, intanto metà campionato se ne è andato, sarebbe importante se la squadra di Inzaghi dovesse vincere questa sera in Sardegna. Nessuno può pensare che la Lazio ora sia diventata perfetta, una caduta potrà esserci ancora, ma ora c'è una consapevolezza diversa rispetto alle possibilità di arrivare in alto. Inoltre ci sono delle concorrenti che si fermano spesso, basta pensare a Napoli e Milan. Oggi come oggi, è la Lazio che decide il proprio futuro piuttosto che la forza delle altre. Ora la Lazio deve fare un passo alla volta, con grande umiltà, capendo che il pericolo è sempre dietro l'angolo. La Lazio deve obbligatoriamente prendere la piazza Champions, poi se a marzo sarà ancora in questa posizione sarà giusto pensare anche ad altro".

