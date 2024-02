Cagliari-Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Dopo la pesante sconfitta incassata contro l’Atalanta, la Lazio dovrà cercare di ripartire dalla sfida col Cagliari. La partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, è in programma sabato 10 febbraio alle 15 all’Unipol Domus e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

