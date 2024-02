Cagliari-Lazio, Goldoni festeggia la vittoria: "Ora manca solo..." - FOTO

Esulta sui social Eleonora Goldoni per la vittoria della Lazio che ha battuto il Cagliari 3 a 1,in trasferta, grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e all'auotogol di Deiola, ma non solo. La calciatrice della Women, ancora i box per infortunio, non ha seguito la squadra a Genova per la sfida di domani e ne ha approfittato per andare all'Olimpico per supportare la sua Inter, uscita vincitrice dal match contro la Roma. Un post su Instagram per esprimere tutta la sua felicità in questo sabato calcistico, in attesa del risultato della gara di domani. Questo il messaggio che accompagna il carosello di foto: "Facce da…: Inter che vince in rimonta all'Olimpico, la lazio batte il Cagliari fuori casa, il mio malleolo sta meglio e Sanremo invece chi lo vince? P.S Ora manca solo una vittoria per completare il weekend come si deve...aspetto domani. E sempre forza...".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE