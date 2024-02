Cagliari, Luvumbo ci sarà contro la Lazio? La decisione di Ranieri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la pesantissima sconfitta contro la Roma, il Cagliari dovrà vedersela di nuovo contro un club della Capitale: la Lazio di Maurizio Sarri. All'Unipol Domus sardi e biancocelesti, entrambi di umore nero, si affronteranno nella gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. In vista della sfida entrambi i tecnici faranno la conta degli assenti e per Ranieri le novità potrebbero anche risultare confortanti. Secondo quanto riporta Cagliarinews24.com, tra i rientranti per i rossoblu ci sarebbe anche Luvumbo Zito. L'esterno angolano, tornato dalla Coppa d'Africa, potrebbe riprendersi il posto da titolare negli undici che l'allenatore romano manderà in campo.