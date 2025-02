Cagliari, Nicola a Dazn: "Lazio squadra di vertice. Possiamo competere se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Cagliari - Lazio, il tecnico rossoblù Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Nel corso di un campionato si fanno partite molto brillanti e alcune in cui non si riesce a fare ciò che si vuole. In entrambe le situazioni noi dobbiamo cercare di trarre il massimo, a volte ci riusciamo e a volte no. Noi però continuiamo a credere in quello che facciamo. Sta sera sono curioso di vedere alcune situazioni, quando riusciamo a giocare da squadra possiamo competere contro chiunque. La Lazio è una squadra di vertice, questo deve essere da stimolo per noi per mettere in campo una grande prestazione".