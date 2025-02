Cagliari, Nicola: "Secondo gol? Più demerito nostro che merito della Lazio"

Al termine della gara persa contro la Lazio per 2-1 il tecnico del Cagliari Nicola è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ko della sua squadra: "Stasera il rammarico è stato più per come abbiamo preso il secondo gol. Non siamo abituati a crocifiggere nessuno, siamo abituati a rimanere tranquilli ma stasera il secondo gol concesso è per demerito nostro più che per merito della Lazio. Bisogna avere grande pazienza perché quando si incontrano squadre del genere è normale anche trovarsi in svantaggio ma le gare si possono recuperare. Per me questa squadra ha i mezzi per salvarsi".