Cagliari, Pisacane: "Vogliamo mettere in difficoltà la Lazio". E sul modulo...

Alla vigilia di Cagliari - Lazio, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito le sue parole.

"La squadra sta bene, ma contro il Sassuolo non abbiamo fatto una partita nelle reali possibilità. Dispiace per la gente, volevamo avere una classifica più serena. Già da domani dovremo limitare gli errori della passata gara, in primis i miei errori. Mina lo recuperiamo, si è allenato tre giorni con la squadra e sarà arruolabile per la partita. Ciocci ha rimediato una distorsione alla caviglia e si aggiunge a Deiola, Liteta, Rog, Pintus e Belotti".

"Luperto è un giocatore importante, l’anno scorso è stato un leader. Io vivo il quotidiano, e non ci sono state delle prestazione all’altezza ma questo non vuol dire che sia uscito solo per questo. Luperto è stato fuori quattro giorni e ha saltato le tre gare in una settimana. Una scelta che ha compromesso tutto, non avendo Mina e Luperto ho dovuto cambiare modulo e strategia. Senza di loro facciamo più fatica in difesa, senza di loro si cerca di fare meno danni possibili. L’ho visto comunque sereno. Domani potrebbe giocare dall’inizio, lui non è mai stato un caso".

"Chi ha difficoltà di organico paga problemi. È un campionato difficile e non è facile. Perdere 3/4 giocatori cambia la squadra. La Lazio ha tanti infortuni e si stanno facendo sentire, ma mi aspetto una squadra che vorrà far bene davanti al proprio pubblico. Noi faremo la nostra partita e metterli in difficoltà".

"Nell’economia della squadra, Felici può essere performante anche dal 1′. Siamo delusi dalla prestazione di giovedì contro il Sassuolo Felici in casa può giocare dal 1′ ma anche in questo momento ci siamo accordi che è più performante a gara in corso. Ci auguriamo che possa essere performante da titolare, perchè merita di essere titolare in questa squadra".

"Il concetto di modulo è superato. Nella mia piccola parentesi di allenatore ho sempre difeso a 4, tranne in determinate situazioni. In costruzione mi piace giocare a 3, portando un terzino sulla prima linea. Questa squadra è nata per giocare a 4, e ci auguriamo che i giocatori ci aiutino a giocare a 4. Ma in mancanza di Mina e Luperto ho dovuto fare delle modifiche giocando a 3 ma è legato solo all’assenza di due giocatori importanti come Mina e Luperto".

"Folorunsho lo vediamo in calo, forse gli manca anche il sostegno di Deiola. Gli manca freschezza. Magari il problema è mio che non l’ho messo nelle condizioni migliori. Io penso alla squadra e non al singolo. È un momento in cui si chiede sacrificio a tutti e probabilmente lui sta pagando questo sacrificio".

"Adopo è un giocatore che ha alzato l’asticella, vuole fare sempre meglio. Lui è molto emotivo, e sta a me metterlo nelle condizioni migliori per rendere al meglio, cercando di non far avvertire il peso della sconfitta. Non dobbiamo perdere di vista la realtà, 9 punti in 9 partite, tante assenze, ma dobbiamo essere bravi tutti a capire il momento che sta attraversando la squadra. Sono convinto che questa squadra possa far meglio".