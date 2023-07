Cagliari, Ranieri su Jankto: "Se devo proteggerlo? Quello che ha fatto lui..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei primi acquisti del Cagliari neo promosso in Serie A è Jakub Jankto vecchia conoscenza della Serie A che ha giocato con le maglie di Udinese e Sampdoria. Il centrocampista nei mesi scorsi ha richiamato l'attenzione dei media per aver rivelato apertamente la sua omosessualità. Il tecnico dei sardi Claudio Ranieri che lo ha già avuto a Genova ha parlato del suo arrivo in Sardegna in un'intervista a "Il Corriere della Sera": "L’ho toccato spesso con mano e la mamma degli ignoranti è sempre incinta. Può darsi che ci sarà qualche idiota che dirà qualcosa, ma bisognerà andare oltre. I media dovranno avere meno morbosità nei suoi confronti, questa è la cosa più importante, perché se dobbiamo educare, dobbiamo educare tutti. Capisco il diritto di cronaca, ma ora basta. Se lo devo proteggere? Credo che un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto lui è già forte dentro".